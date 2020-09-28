ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة "كروس" وتقارير تقدر غيابه بأسبوعين 

كشف نادي ريال مدريد، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الألماني توني كروس، نجم وسط الملكي، خلال مواجهة ريال بيتيس، السبت الماضي، بالجولة الثالثة من الليجا.



وذكر الريال في بيان عبر موقعه الرسمي، أن كروس خضع لفحوصات طبية، أثبتت أنه يعاني من إصابة عضلية في الألوية اليسرى الوسطى.



وأشار بيان الميرينجي إلى أن النادي ينتظر التطورات، وسيستمر في تقييم حالة اللاعب خلال الأيام المقبلة، دون الكشف عن مدة غياب اللاعب.



ولم يوضح النادي مدة غياب بطل العالم السابق عن الملاعب، لكن تقارير إسبانية اشارت الى غيابه نحو أسبوعين.



Advertisements

وقد يغيب كروس (30 عاماً) عن مباراتين في الليغا المحلية ضد ريال بلد الوليد الأربعاء وليفانتي الأحد، بالاضافة الى لقاءات منتخب بلاده الدولية.



وتلعب ألمانيا على أرض تركيا وديا في 7 تشرين الأول/اكتوبر، قبل توجهها إلى أوكرانيا في العاشر منه ثم استقبال سويسرا في 13 ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وكان لاعب الوسط قد طلب الأحد الخروج قبل الاستراحة من المواجهة التي تغلب فيها بصعوبة على ريال بيتيس 3-2 في الدوري الإسباني، علماً بأنه سقط في المباراة الأولى بفخ التعادل السلبي على أرض ريال سوسييداد.