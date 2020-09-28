مأرب: البكري يلتقي رؤساء الأندية ويؤكد دعم الأنشطة الرياضية

ترأس وزير الشباب والرياضة نايف البكري صباح اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً ضم رؤساء الأندية وقيادة الكشافة والمرشدات بمحافظة مأرب شرق اليمن.

وأشاد البكري بالجهود التي بذلها الشباب والرياضيين في خلال احتفالات العيد الـ 58 لثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة والتي رسموا لوحة فنية وكرنفالية رائعة أوصلت رسالة للجميع بأن مأرب وشبابها متمسكون بالوحدة والجمهورية وبالثوابت الوطنية.

وأكد استعداد الوزارة ممثلة في مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة في تذليل الصعاب التي تواجه الشباب والرياضيين من خلال دعم الأندية وصرف مستحقاتها وسرعة استكمال الملعب الأولمبي بالمحافظة، وإعادة تأهيل وتفريغ المنشآت الرياضية من صالات ومقرات أندية وكذلك دعم وإقامة الأنشطة والفعاليات بشكل دائم ومستمر.

وكان البكري دشن أمس الأحد بملعب المطار بطولة أعياد الثورة "سبتمبر وأكتوبر" المجيدتين للشباب تحت 19عاماً استهلت البطولة بمباراة افتتاحية جمعت بين فريقي النصر والقادسية تغلب فيها الأول بنتيجة (0-10).

وجاءت البطولة بالتزامن مع احتفالات شعبنا اليمني العظيم بأعياد ثورتي سبتمبر وأكتوبر وينظمها مكتب الشباب بمدينة مأرب للفرق الشعبية بالمدينة بمشاركة 12 فريق من مختلف مناطق المديرية والتي ستسمر قرابة الشهر.

