رياضة | لامبارد يكشف عن مصير مشاركة نجم تشيلسي أمام توتنهام

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 06:59 مساءً - انت الان تقراء خبر لامبارد يكشف عن مصير مشاركة نجم تشيلسي أمام توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، أن حكيم زياش جاهز للمشاركة في مباراة توتنهام، غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الدور الـ4 بكأس الرابطة الإنجليزية.

وقال لامبارد: "إدوارد ميندي وبين تشيلويل جاهزان للمباراة، بينما لا يزال زياش وبوليسيتش في مرحلة التعافي ولكن عودتهم ليست بعيدة".

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وأضاف: "كيبا لن يغادر بكل تأكيد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إنه شاب، وتسليط الكثير من الأضواء عليه أصبح غير عادل، عليّ حمايته لأنني أعلم أنه فتى جيد يحاول بذل قصارى جهده".

يذكر أن الدولي المغربي قد انتقل للبلوز خلال فترة الانتقالا الصيفية الحالية قادما من أياكس أمستردام الهولندي، لكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية بسبب تعرضه لإلتواء في الركبة في أول مباراة له بقميص البلوز خلال الفترة التحضرية للموسم مع الفريق اللندني.