رياضة | خاص.. عمرو وردة يقترب من الانتقال لصفوف فولوس اليوناني

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 06:59 مساءً - انت الان تقراء خبر خاص.. عمرو وردة يقترب من الانتقال لصفوف فولوس اليوناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب اللاعب الدولي المصري عمرو وردة المحترف ضمن صفوف نادي باوك من الإنتقال لصفوف نادي فولوس اليوناني الذي يلعب فى الدوري الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلم موقع "الخليج 365 الرياضي" أن وردة أنهي اتفاقه مع النادي اليوناني ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة خلال الساعات القليلة الماضية.

يذكر أن وردة قد ودع نادي باوك اليوناني وجماهيره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام".

وكان وردة قد انتقل لصفوف نادي باوك اليوناني خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2014 قادما من صفوف النادي الأهلي.