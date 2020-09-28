رياضة | كوكا يصل قبرص مع أولمبياكوس لمواجهة اومونيا فى دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 06:59 مساءً - انت الان تقراء خبر كوكا يصل قبرص مع أولمبياكوس لمواجهة اومونيا فى دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل المهاجم الدولي المصري أحمد حسن كوكا مع فريقه أولمبياكوس اليوناني الي مدينة نيقوسيا القبرصية لمواجهة نادي اومونيا فى إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي أولمبياكوس أمام أف سي اومونيا نيقوسيا غدا الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نيو جي اس بي ستاديوم.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 5 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت فى اليونان بفوز نادي أولمبياكوس بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.