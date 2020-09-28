رياضة | الزمالك يتحرك لضم نجم منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 06:59 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتحرك لضم نجم منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد كريم العراقي نجم النادي المصري البورسعيدي، ومنتخب مصر الأوليمبي، إلى حساب مسؤولي نادي الزمالك مرة أخري، للحصول على خدمات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، أن كريم العراقي ظهير أيمن المصري البورسعيدي عاد لحسابات نادي الزمالك لضمه خلال الميركاتو الصيفي.

وقال في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" الزمالك في حاجة لضم العراقي، وهو لاعب مميز وظهر بشكل جيد مع منتخب مصر الأوليمبي".

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موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري