رياضة | مسحة طبية للاعبي بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 06:59 مساءً - انت الان تقراء خبر مسحة طبية للاعبي بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى لاعبو فريق نادي بيراميدز والجهاز الفني والإداري والطبي، مسحة اليوم، الاثنين، للكشف المبكر عن فيروس كورونا في إطار الإجراءات الطبية الوقائية الصارمة التي ينفذها النادي وفريق الكرة.

وتأتي المسحة الطبية قبل ٢٤ ساعة من مباراة الفريق أمام نظيره الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز من أجل الاطمئنان على جميع اللاعبين.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي الاتحاد السكندري في الثامنة من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في الجولة ٣٩ من الدوري الممتاز.