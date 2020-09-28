رياضة | القسم الثاني.. فوز غزل المحلة وفاركو وتعادل المنصورة وخسارة البلدية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 06:59 مساءً - انت الان تقراء خبر القسم الثاني.. فوز غزل المحلة وفاركو وتعادل المنصورة وخسارة البلدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت مباريات الجولة ال19 للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى للقسم الثاني عن، فوز فريق غزل المحلة، على ضيفه فريق أبو قير بهدف نظيف سجله محمود صلاح في الشوط الأول.

كما فاز وصيف المجموعة فاركو، بقيادة أحمد عاشور، على فريق دمنهور بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم على يهيج بالهدف الأول لفاركو في الدقيقة 4 وتعادل اسلام رمضان لدمنهود في الدقيقة 22 وأضاف على يهيج، الهدف الثاني له ولفاركو في الدقيقة 35.

و حقق فريق المالية فوزاً كبيراً على ضيفه فريق بيلا بأربعة أهداف مقابل هدفين انتهى الشوط الأول بتقدم المالية بهدفين مقابل هدف تقدم بيلا بهدف السيد محمد في الدقيقة 10 وتعادل حمدي الفقى للمالية في الدقيقة 20 واضاف محمود عزت الهدف الثاني للمالية في الدقيقة 40 وتعادل مصطفى كشرى لبيلا في الدقيقة 15من الشوط الثاني وأضاف محمود عزت هدفين للمالية ليصبح هاتريك في المباراة.

فاز فريق الحمام على فريق البلدية بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم محمود علاء للحمام في الدقيقة 2 من الشوط الثاني وتعادل محمود كلشط في الدقيقة 5 واضاف الهدف الثاني محمود علاء للحمام في الدقيقة الأخيرة.

كما تعادل فريق دكرنس مع فريق الرجاء بهدفين لكلا منهم، حيث تقدم دكرنس بهدفين نظيفين في الشوط الأول عن طريق أحمد جمعة في الدقيقة 26 ،واحمد الشحات في الدقيقة 30.

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وفى الشوط الثاني تمكن فريق الرجاء من تسجيل هدفين عن طريق إبراهيم رخا في الدقيقة 10 وأضاف وائل فرج هدف التعادل في الدقيقة 13.

تعادل فريق الأوليمبي مع فريق المنصورة بهدف لمثله تقدم المنصورة بهدف أحمد رجب هريسه في الدقيقة 19 وتعادل هادي أنور للاوليمبى في الدقيقة 17 من الشوط الثاني.

ترتيب المجموعة الثالثة



1- غزل المحلة 38 نقطة

2- فاركو 38 نقطة

3- دمنهور 33 نقطة

4- المنصورة 31 نقطة

5- دكرنس 30 نقطة

6- أبو قير 29 نقطة

7- الرجاء 27 نقطة

8- البلدية 25 نقطة

9- الأوليمبي 23 نقطة

10- الحمام 23 نقطة

11- المالية 8 نقاط

12- بيلا 5 نقاط