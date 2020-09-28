رياضة | وزير الرياضة السعودي يضع خارطة جديدة لدعم الموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 06:59 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة السعودي يضع خارطة جديدة لدعم الموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يناقش وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل اليوم الاثنين، مع رؤساء أندية الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، آلية "استراتيجية الدعم" للموسم الرياضي المقبل 2020 / 2021 .

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن اجتماع الفيصل مع رؤساء الأندية، في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، يشهد مناقشة كافة معايير "استراتيجية الدعم" وحوكمة الأندية، إلى جانب العديد من المواضيع الإدارية والمالية الخاصة بأندية المحترفين.

ويتخلف عن الاجتماع، صفوان السويكت وعبدالإله مؤمنة رئيسا ناديي النصر والأهلي، نظرا لتواجدهما في العاصمة القطرية الدوحة مع فريقيهما اللذين يخوضان منافسات دوري أبطال آسيا 2020، وقد تأهلا إلى دور الثمانية بالمسابقة القارية.