رياضة | الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 06:59 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات يوسف البلايلي، نجم أهلي جدة السعودي، ومنتخب الجزائر الأول، قريبًا من الانتقال إلى صفوف الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أحمد حسن لاعب الأهلي والسابق ومنتخب مصر السابق، أن أن الأهلي قطع شوطا كبيرا من المفاوضات مع يوسف البلايلي.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" البلايلي سيكون مفيد للنادي الأهلي، كما تألق كثيرا في منتخب الجزائر وكان أحد نجوم أمم إفريقيا 2019".

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وتابع:" البلايلي لاعب يليق بالنادي الأهلي، وفي حالة ضمه سيكون إضافة كبيرة".

وحول موقف علي معلول، قال:" بيراميدز قام بجس نبض اللاعب، وبالتحديد عمرو بسيوني مدير التعاقدات، الذي اتصل باللاعب".

وأكد:" عقد معلول بدون شروط جزائية، ولكن اللاعب أبلغهم بأنه متعاقد مع النادي الأهلي، وبيراميدز يسعى بكل قوة للتعاقد معه، ورصدوا مبلغ كبير للتعاقد معه".