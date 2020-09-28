رياضة | ريال مدريد يحسم مصير ثنائي الفريق من الرحيل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 06:59 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحسم مصير ثنائي الفريق من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الشكوك مازالت تحوم حول مصير ثنائي ريال مدريد الصربي لوكا يوفيتش والإسباني بورخا مايورال في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن ريال مدريد أبدى دعمه للصربي لوكا يوفيتش وأن النجم الصربي لن يرحل إلا في حالة وصول عرض مغري للطرفين.

وعلى صعيد آخر، ألمحت صحيفة ماركا الإسبانية أنه من المتوقع أن يرحل بورخا مايورال عن صفوف الملكي في الأيام المقبلة خاصة أنه يحظى بإهتمام العديد من الأندية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لوكا يوفيتش ومايورال شاركا في مباراة ريال مدريد الماضية ضد ريال بيتيس، حيث خاض يوفيتش اللقاء كأساسي بجانب مهاجم الميرينجي الفرنسي كريم بنزيما بينما لعب مايورال كبديل للوكا يوفيتش.