رياضة | أرجنتيني على رأس قائمة المرشحين لخلافة فايلر في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 06:59 مساءً - انت الان تقراء خبر أرجنتيني على رأس قائمة المرشحين لخلافة فايلر في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي البحث عن مدير فني جديد من أجل خلافة السويسري رينيه فايلر والذي إقترب بقوة من الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وعلم الخليج 365 الرياضي من مصادره المُطلعة أن إدارة الشياطين الحمر تفاضل بين الكثير من المدربين ولم تستقر الإدارة حتى الآن على الإسم في إنتظار الإتفاق على بعض التفاصيل الخاصة مع رحيل فايلر بصورة نهائية يوم الخميس القادم.

ويُعتبر الأرجنتيني أروابارينا على رأس الأسماء المُرشحة على طاولة لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء في الوقت الذي تتوفر فيه قائمة المرشحين أيضاً على التشيكي فريا والهولندي تين كات وزوران ماميتش وأخيراً أوسفالدو أوليفيرا.

وكانت بعض المصادر الصحفية الإيطالية قد أكدت يوم أمس إقتراب الإيطالي سباليتي من قيادة المارد الأحمر لكن العائد المادي وقف عائقاً بسبب المقابل الذي يتقاضاه سباليتي سنوياً.