الامارات | ليفربول يعير حارسه "الكارثي" إلى أونيون برلين

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، انتقال حارسه البديل الألماني لوريس كاريوس إلى أونيون برلين الألماني على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2021.

وحمل كاريوس (27 عاماً) ألوان ليفربول في 49 مباراة في مختلف المسابقات، بعد انتقاله من ماينتس في صيف 2016، وكان يتدرب مع تشكيلة مواطنه المدرب يورغن كلوب في مطلع الموسم الحالي.

قال كاريوس الذي بدأ مشواره في أكاديمية مانشستر سيتي الانجليزي: "أتطلع لفرصتي الجديدة في برلين، وانا سعيد للعب مجددا في البوندسليغا".

وحصد كاريوس شهرة "سلبية" كبيرة في نهائي دوري ابطال اوروبا 2018، عندما ارتكب سلسلة اخطاء كارثية أدت الى خسارة ليفربول أمام ريال مدريد الاسباني 1-3 في اسطنبول.

بدوره، قال مدير الكرة في برلين أوليفر رونهرت: "التوقيع مع لوريس كاريوس يعني ضمان حارس يملك خبرة محلية ودولية".

وهذه المرة الثانية يعير ليفربول كاريوس، بعد انتقاله بين 2018 و2020 إلى صفوف بشيكتاش التركي. وينضم كاريوس في بلده الأم إلى المهاجم النيجيري تايوو أوونيي المعار ايضا من ليفربول. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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