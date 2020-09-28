الامارات | ريال مدريد يكشف عن طبيعة إصابة كروس.. ومدة غيابه

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يكشف عن طبيعة إصابة كروس.. ومدة غيابه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعاني الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد حامل لقب الدوري الاسباني لكرة القدم، من إصابة في العضلات العليا لفخذه الايسر، بحسب ما أشار النادي الملكي اليوم الاثنين.

ولم يوضح النادي مدة غياب بطل العالم السابق عن الملاعب، لكن تقارير إسبانية أشارت إلى غيابه نحو أسبوعين.

وقد يغيب كروس (30 عاماً) عن مباراتين في الليغا المحلية ضد ريال بلد الوليد الاربعاء وليفانتي الاحد، بالاضافة الى لقاءات منتخب بلاده الدولية.

وتلعب المانيا على ارض تركيا وديا في السابع من أكتوبر المقبل، قبل توجهها إلى أوكرانيا في العاشر منه ثم استقبال سويسرا في 13 ضمن دوري الأمم الأوروبية.

وكان لاعب الوسط قد طلب الاحد الخروج قبل الاستراحة من المواجهة التي تغلب فيها بصعوبة على ريال بيتيس 3-2 في الدوري الاسباني، علما بأنه سقط في المباراة الاولى بفخ التعادل السلبي على أرض ريال سوسييداد. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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