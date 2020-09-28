شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للاعبي بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى لاعبو فريق نادي بيراميدز والجهاز الفني والإداري والطبي، مسحة اليوم، الاثنين، للكشف المبكر عن فيروس كورونا في إطار الإجراءات الطبية الوقائية الصارمة التي ينفذها النادي وفريق الكرة.
وتأتي المسحة الطبية قبل ٢٤ ساعة من مباراة الفريق أمام نظيره الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز من أجل الاطمئنان على جميع اللاعبين.
ويستضيف بيراميدز نظيره نادي الاتحاد السكندري في الثامنة من مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في الجولة ٣٩ من الدوري الممتاز.
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