شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في سلة الزمالك استعداداً للموسم الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد همام المدير الفني لفريق ناشئات كرة السلة بنادي الزمالك تحت ١٤ سنة عن آخر الاستعدادات الخاصة بالفريق، للمشاركة في بطولة دوري منطقة الجيزة للموسم الجديد.

وأكد همام أن الفريق يواصل التدريبات على فترتين، الأولى خاصة بالشق البدني والثانية بالأمور الفنية، وذلك من أجل الوصول باللاعبات لأعلى فورمة بدنية وفنية استعدادا للفترة المقبلة.

وأضاف مدرب الفريق أن تركيزه خلال هذة الفترة على المهارات والتصويب، وبعض الأمور الخططية الخاصة بالقوة الدفاعية والتصدي للخصم، كذلك الأمور الخاصة بكل مركز على حده.

وشدد همام على أنه يعمل جاهدا على الوصول باللاعبات لمعدل بدني قوي ورفع قوة التحمل في ظل الراحة الطويلة التي حصلوا عليها، من خلال تمارين اللياقة بالركض حول التراك، كذلك تدريبات بالجيم بالنادي سيتم خوضها خلال الفترة المقبلة.