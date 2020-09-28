شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتغلب على حرس الحدود بهدفين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الكروى الأول بنادى سموحة، فوزا مهما، على حساب ضيفه حرس الحدود، بنيتجية 2-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدورى العام.
أحرز حسام حسن، هدف التقدم لسموحة في الدقيقة 51، ثم أحرز ناصر ماهر الهدف الثانى في الدقيقة 68 من عمر المباراة.
بهذا الفوز رفع سموحة رصيده للنقطة 43 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الحدود عند النقطة 30 في المركز الـ 15 بجدول الترتيب.
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