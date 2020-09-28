شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامي يجتاز الكشف الطبي في بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتاز شريف إكرامي، الحارس الجديد في صفوف نادي بيراميدز، الكشف الطبي الذي أجراه بإحدى المستشفيات في إطار الانتهاء من تفاصيل انضمامه لصفوف النادي.
وأعلن نادي بيراميدز تعاقده مع إكرامي، في صفقة انتقال حر لمدة ٣ سنوات مقبلة، ووقع عقده مع النادي مؤخراً وتم تقديمه في مؤتمر صحفي.
ومن المنتظر أن ينضم إكرامي، لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل ومع بدء تفعيل عقده مع بيراميدز.
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