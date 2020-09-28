شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية لعلى لطفي بعد شفائه من كورونا في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - على لطفي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» مع الجري حول الملعب على هامش مران الفريق صباح اليوم الاثنين.
وتعافى حارس مرمي الفريق من فيروس كورونا، حيث تواجد اليوم رفقة زملائه بعدما جاءت مسحته الطبية الأخيرة سلبية.
ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.
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