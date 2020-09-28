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تدريبات بدنية لعلى لطفي بعد شفائه من كورونا في الأهلي

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - على لطفي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» مع الجري حول الملعب على هامش مران الفريق صباح اليوم الاثنين.

وتعافى حارس مرمي الفريق من فيروس كورونا، حيث تواجد اليوم رفقة زملائه بعدما جاءت مسحته الطبية الأخيرة سلبية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات دور الـ16بمسابقة كأس مصر.

  • الوضع في مصر

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  • اصابات

    102,840

  • تعافي

    95,080

  • وفيات

    5,883

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