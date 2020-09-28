شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتابع أخر إستعدادات مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى إطار متابعته الدورية لكافة التجهيزات المتعلقة باستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021، عقد الدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة اجتماعه الأسبوعي مع اللجنة المنظمة لمونديال اليد بحضور رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد من رؤساء اللجان الفرعية،ومدير البطولة حسين لبيب.
ناقش اللقاء أخر الاستعدادات المتعلقة باستضافة مصر للمونديال العالمي بمشاركة 32 منتخباً في يناير القادم، وكافة التجهيزات اللوجستيةوالإدارية بشأن إقامة المنتخبات المشاركة والوفود المرافقة، وكذا استعراض التطورات الخاصة بالصالات المغطاة المستضيفة لمنافساتالمونديال والتي تتمثل في الصالة المغطاة بهيئة إستاد القاهرة الدولي، والصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاةبالعاصمة الإدارية الجديدة، والصالة المغطاة ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية.
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