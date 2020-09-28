شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكرم رؤساء اللجان في مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكريم رؤساء اللجان الفرعية باللجنة المنظمة منها لجان «الاتصال الحكومي، التسويق،الإقامة والاعاشة، البث الفضائي، واللجنة القانونية واللجنة المالية«.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على التنسيق والمتابعة الدورية بين جميع الأطراف تحت مظلة من التناغم والتفاهم لتحقيق الهدف الذي يسعيإليه الجميع، والمتمثل في نجاح استضافة مصر لمونديال العالم على كافة المستويات اللوجستية والفنية والإدارية، مشيراً إلى اللمساتالنهائية الجارية خلال الفترة الراهنة على الصالات المغطاة المستضيفة للبطولة والتي ستكون على أهبة لاستضافة مباريات المونديال.

ووجه وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير للجنة المنظمة للبطولة وما تتضمنه من لجان فرعية على الجهد المبذول خلال الفترة الماضيةوالمواصلة بنفس الأداء والقوة الأيام المقبلة لاستكمال جميع الإجراءات المطلوبة والاستعداد للمونديال العالمي.