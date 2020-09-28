شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الترسانة: لانخشى الأهلي وسنسعى لإقصائه من كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شاكر عبدالفتاح المدير الفني للترسانة خلال جلسته مع لاعبيه انه لايخشى مواجهة الاهلي في بطولة كأس مصر المقرر اقامتها يوم الاربعاء المقبل.

وطالب عبدالفتاح لاعبيه بتحقيق نتيجة إيجابية وتقدمي عرض قوي يعيد للأذهان تاريخ الشواكيش الكبير، وأنتقد عبدالفتاح خلال الجلسة قرار اتحاد الكرة بإقامة المباراة في الوقت الحالي، لافتا إلى أن فريقه سيلعب 3 مباريات في 8 ايام سواء في دوري القسم الثاني أو كأس مصر.