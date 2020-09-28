شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الوحش يدرس الرحيل عن الإسماعيلي نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس عمر الوحش لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي بنهاية الموسم الجاري بعد تلقيه أكثر من عرض محلي من احد اندية الدوري الممتاز للانتقال إليه في الموسم المقبل، واكد الوحش للمقربين منه داخل الفريق ان الأوضاع داخل القلعة الصفراء أصبحت لا تسعد على الاستمرار في المرحلة المقبلة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,840

تعافي 95,080

وفيات 5,883

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