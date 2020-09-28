شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة فايلر وخطة الإعداد للوداد على طاولة اجتماع الخطيب مع التخطيط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى جلسة مع لجنة التخطيط بالنادى خلال الساعات المقبلة لمناقشة ملف المدرب الفنى الجديد المقرر أن يتولى تدريب الفريق خلفا للسويسرى رينيه فايلر الذى بات على بعد خطوة من الرحيل وينتظر أن تستعرض اللجنة السير الذاتية المعروضة على النادس بجانب مناقشة إقتراح اللجنة اقتراح اللجنة تعيين محمد يوسف على رأس الجهاز الفنى فى حالة تعثر التعاقد مع مدرب أجنبى قبل مواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى الأبطال.
وينتظر أن يشهد الاجتماع مناقشة مصير اللاعبين المعارين وبرنامج الاعداد للسفر الى المغرب لمواجهة الوداد المغربى المقررة يوم 17 أكتوبر المقبل ى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.
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