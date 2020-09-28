شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يحتفل على طريقة لويس سواريز في لقاء فياريال بالدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «سبورت» الإسبانية، أن ميسي بعد تسجيله ركلة الجزاء خلال لقاء فياريال مساء أمس، احتفل على طريقة لويس سواريز، الذي انتقل لصفوف أتلتيكو مدريد، حيث قام اللاعب الأرجنتيني بقبض قبضة يده وثني ذراعه، وهو الاحتفال الذي دائما ما يقوم به المهاجم الأوروجوياني. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,840

تعافي 95,080

وفيات 5,883

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