شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد يضحى بحارسه الأساسي خلال لقاء توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، عن موقف لاعبيه من اللحاق بمباراة الفريق أمام توتنهام هوتسبير، غدا الثلاثاء، في منافسات دور الـ16 بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية. وأكد لامبارد خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء الغد، أن إدوارد ميندي الحارس الجديد المنضم من رين الفرنسي، وبينجامين تشيلويل الظهير الأيسر القادم من ليستر سيتي، سيتواجدان في قائمة المباراة.

وأضاف أن حكيم زياش وكريستيان بوليسيتش سيغيبان بسبب الإصابة، مشددًا على أنهما في مرحلة التعافي، ويقتربان من العودة لصفوف البلوز. وكان زياش قد تعرض لإصابة في الركبة نهاية شهر أغسطس الماضي، خلال مباراة تشيلسي التحضيرية أمام برايتون.