شكرا لقرائتكم خبر عن تصرفات فايلر تغضب الخطيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أبدى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ضيقه الشديد من التصرفات الخاصة برينيه فايلر، المدير الفنى السويسري وعدم وضوح مواقفه مع إدارة النادي.

كان رينيه فايلر قد طلب الحصول على راتبه كامل ومكافأة الدوري ومكافأة الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويرى محمود الخطيب، أن تصرفات فايلر، الصبيانية لا تعى من هو النادي الأهلي الذي يدربه، أكبر نادي في أفريقيا والمنطقة العربية وأحد أبرز أندية العالم.

وقال الخطيب في اجتماع لجنة التخطيط بالأهلي الأخير: «هذا المدرب لا يستحق الاستمرار لإنه لا يتعامل بالاحترافية الكاملة كمدرب ينافس على البطولات القارية ولا يعرف قيمة الأهلي كفريق».