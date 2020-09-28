شكرا لقرائتكم الزمالك يكتسح سموحة في انطلاقة دوري مرتبط اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق كرة اليد بنادى الزمالك الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 26/ 18 فى إطار المبارة المؤجلة من الجولة الأولى التى اقيمت أمس بدورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 للموسم المحلى 2020 / 2021 ، وشهدت الجولة الأولى على صعيد المجموعة الأولى أمس فوز كلا من ، هليوبوليس على أسيوط الرياضى 27 / 17 و الجزيرة على بترول أسيوط 34 / 23 و حدائق الأهرام على سموحة 24 / 23.

فيما شهدت المجموعة الثانية ، فوز كلا من ، سبورتنج على بورسعيد بنتيجة 24/40 و فوز الأوليمبى على المعادى بنتيجة 22/43، وفوز الشمس على البنك الأهلى بنتيجه 25/26 .

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أخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كاجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة حال عودة النشاط دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، 20 فردا كحد أقصى مرافقا لكل ناد فى المباريات، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.