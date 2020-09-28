شكرا لقرائتكم بيكهام يقود تشكيل وادي دجلة.. والإنتاج الحربى يهاجم بباسم مرسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن اليونانى بابا فاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى وادى دجلة، تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربى في الخامسة والنصف عصر اليوم الاثنين على ستاد الاهلى we السلام ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة يدخلها الإنتاج بعد التعادل مع المصرى البورسعيدى بهدفين لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل وادى دجلة سلبياً مع سموحة في نفس الجولة.

وضم تشكيل الفريق الدجلاوى كلاً من.. محمد عبد المنصف، رجب عمران، خالد رضا، محمود مرعى، محمد هلال، اسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطى، عمرو صالح، حسام عرفات، أحمد رمضان بيكهام، محمد رضا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من.. حسين ذكرى، عبد الله محمود، بودى، أحمد سعيد، مروان حمدى، بسام وليد، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، أحمد شريف.

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فيما جاء تشكيل الأنتاج الحربى في اللقاء حسب اختيارات مختار مختار المدير الفني كالنالى : أحمد يحيى وعلاء سلامة و أحمد صابر و محمود البدري واحمد شديد قناوي و غنام محمد ومحمد بازوكا و محمد فييرا و عبد الرحمن شيكا و امادو نيانجي و باسم مرسي.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 8 وتعادل في 10 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 31 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل مع نادى مصر فيما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 6 وتعادل في 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 38 هدفاً.