شكرا لقرائتكم صحفية أرجنتينية: مدرب بوكا جونيورز والوصل يقترب من خلافة فايلر في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية أرجنتينية، عن تصدر المدرب أروابارينا، قائمة المرشحين، لتدريب النادى الأهلى المصرى، في حال رحيل مدربه الحالي رينيه فايلر، الذى يرغب في الرحيل عن قيادة المارد الأحمر، بنهاية الشهر الجاري، وذكرت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، أن أروابارينا، يعد المرشح الرئيسي، لقيادة النادى الأهلى، في الفترة المقبلة، في حال تأكيد رحيل مدربه الحالي السويسرى رينيه فايلر، بنهاية الشهر الجارى، وأضافت الصحيفة، أن مدرب بوكا جونيورز الأرجنتيني السابق، لديه فرص كبيرة، صاحب الـ45 عاما، لتولى قيادة تدريب النادى الأهلى، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن قيادة المارد الأحمر، ستكون تحديا كبيرا، للمدرب الأرجنتيني، الذى بدأ مسيرته التدريبية، مع فريق تيجرى الأرجنتيني، ثم ناسيونال بطل أوروجواى، ثم تولى بوكا جونيورز، وحصل معه على الدوري وكأس الأرجنتين، قبل أن يغادر إلى أسيا، وتولى أندية الوصل الإماراتى، الريان القطرى وأخر تجربة مع فريق شباب الأهلى دبى.

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واستعرضت الصحيفة الأرجنتينية، الإنجازات الكبيرة للنادى الأهلى، وخاصة في الألفية الجديدة، والتي وصلت إلى 42 لقبا، متفوقا على بايرن ميونخ الالمانى، الذى يمتلك 40 لقبا.

وأنهى مسئولو النادى الأهلى كل الحلول واستخدموا كافة الأساليب المتاحة للابقاء على السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق حتى نهاية بطولة دورى ابطال أفريقيا، ووافقت إدارة الأهلى على 3 شروط وضعها فايلر لتوقيع عقد جديد لمدة شهر واحد، لكى يتمكن من قيادة الفريق فى البطولة الأفريقية، الأول سفره لقضاء إجازة فى سويسرا بعد مباراة الترسانة فى الكأس على أن يوقع العقد هناك مع محاميه الخاص، الثانى تقاضى راتب الشهر مقدما والثالث الحصول على مكافأة الدورى المقدرة بشهرين من راتبه الذى يقدر ب200 الف دولار شهرياً، مما يعنى أن إدارة الأهلى مطالبة بتحويل مبلغ 600 ألف دولار فى حساب فايلر قبل توقيعه العقود، إلا أن تأخر المدرب السويسرى جعل الإدارة الحمراء تفكر جدياً فى فسخ العقد من طرف واحد فى الأول من أكتوبر المقبل.