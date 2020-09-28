الامارات | بالفيديو: هيغواين يبدأ الرحلة الأميركية بضربة جزاء غريبة وقائم و"مشاجرة"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يتمكن المهاجم الأرجنتيني غزنزالو هيغواين من إنقاذ فريقه الجديد إنتر ميامي من الخسارة بثلاثية نظيفة أمام مضيفه فيلادلفيا في الدوري الأميركي لكرة القدم، وما زاد الطين بلة إهداره لضربة جزاء بطريقة مثيرة للدهشة. وبدا هيغواين متوتراً خلال المباراة الأولى له مع إنتر ميامي الذي يملكه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، إذ سعى جاهداً لتسجيل الأهداف لكن اللاعب الذي يبلغ 32 عاماً واجه حظاً عاثراً أمام المرمى خصوصاً أنه سدد كرة مقصية ارتطمت بالقائم الأيمن للحارس، وعندما فشل في ترجمة ضربة الجزاء انفعل معترضاً على طريقة تنمر لاعبي فيلادلفيا عليه، الأمر الذي أغضبه وتحولت الأجواء إلى مشحونة وتشاجر مع عدد من اللاعبين. Advertisements يذكر أن هيغواين انتقل إلى انتر ميامي قادماً يوفنتوس الإيطالي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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