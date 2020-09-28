شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يظهر العين الحمراء للاعبي الزمالك في المران الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أظهر جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك العين الحمراء للاعبي الفريق الكروي الأول خلال المران الأول الذي خاضه الفريق تحت قيادة المدرب البرتغالي. وأكد باتشيكو انه لن يتردد في استبعاد أي لاعب يقصر أو يتقاعس عن تنفيذ تعليماته سواء في التدريبات او المباريات، لافتا إلى أنه صاحب القرار الاول والأخير في تحديد التشكيل الأساسي في المباريات المحلية والإفريقية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,840

تعافي 95,080

وفيات 5,883

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