شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مرشحين لخلافة فايلر فى الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواصل إدارة النادى الأهلى، دراسة السير الذاتية المعروضة على النادى لاختيار مدير فنى جديد خلفا للسويسرى رينيه فايلر، الذى اقترب من إعلان رحيله رسميا عن قيادة الفريق بعدما رفض كل العروض التى وضعها محمود الخطيب رئيس النادى أمامه للاستمرار على القيادة الفنية للفريق حتى نهاية مشوار الفريق بدورى أبطال إفريقيا.

ووفقا لمصدر داخل النادى فإن الأهلى تلقى 3 سير ذاتية لمدرب أجانب يعكف الخطيب بالتنسيق مع لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح، لدراستها لاختيار الأفضل لخلافة فايلر، وترددت أنباء عن وضع الإيطالي لوتشيانو سباليتي المدير الفني السابق لنادي إنتر ميلان الإيطالي، ضمن القائمة المشرحة لتولى تدريب الفريق في الفترة المقبلة. وكانت تقارير صحفية إيطالية قد تناولت احتمالية تواجد سباليتي في الدوري المصري عبر بوابة النادي الأهلي ليعود للتدريب بعد فترة توقف.

وأشارت المصادر أن لجنة التخطيط إقترحت تعيين محمد يوسف على رأس الجهاز الفنى فى حالة تعثر التعاقد مع مدرب أجنبى قبل مواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى الأبطال.