شكرا لقرائتكم خبر عن عواد يتحفظ على استمرار استبعاده في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحفظ محمد عواد حارس مرمى الفريق الكروي الاول بنادي الزمالك على استمرار استبعاده في المباريات المحلية خلال الموسم الجاري> وطالب الحارس بضرورة منحه فرصة جديدة لإثبات جدارته، لافتا الى أنه لم يقصر خلال الفترة التي شارك فيها في المباريات وتسببت في استبعاده بعد ظهوره بمستوى سيئ. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,840

تعافي 95,080

وفيات 5,883

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