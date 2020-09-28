شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدرس استبعاد رامى ربيعة من القائمة فى الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلبت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، تقرير طبى عن عدد الإصابات التى تعرض لها رامى ربيعة مدافع الفريق خلال الفترة المقبلة، ومعرفة أسباب الإصابات المتكررة التى يتعرض لها اللاعب وذلك لتحديد مصيره مع الفريق قبل بداية الموسم الجديد.
ويسود اتجاه داخل النادى لاستبعاد اللاعب من القائمة بسبب كثرةغياباته عن الملاعب لظروف الإصابات المتكررة التى يتعرض لها اللاعب وأخرها إصابته بتمزق فى العضلة الخلفية التى تعرض لها خلال مباراة طنطا الأخيرة وتحتاج فترة علاج تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع.
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الوضع في مصر
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اصابات
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102,840
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تعافي
95,080
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وفيات
5,883
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