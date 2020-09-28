اسلام قرطام: سعداء بأول جيم «اوت دور» وهدفنا توسيع قاعدة ممارسة الرياضة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال اسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصرى لستريت وورك اوت ،انه يأمل من خلال انشاء جيم اوت دور فى كل ميادين وحدائق مصر الى نشر ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة وتنظيم مهرجانات رياضية لممارسة الرياضات البدنية في الشارع للتشجيع على ممارسة الرياضة "دون تحمل أعباء مالية خاصة في ظل ارتفاع اشتراكات الأندية
وأوضح أن "ستريت وورك أوت" عبارة عن رياضة تتخطى الغرف والقاعات المغلقة لتمارس في الهواء الطلق بالأماكن العامة مثل الحدائق والميادين وغيرها، خاصة أن أدواتها بسيطة ونالت إعجابا وإقبالا كبيرين من الشباب، لما لها من نشاط بدني وحركي، بتمارين تساعد على تطوير اللياقة البدنية، والبناء العضلي والصحة بشكل عام.
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