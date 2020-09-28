شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقترابه من خلافة فايلر.. محمد يوسف حقق لقبان وتعثر في 21 ‏مناسبة مع الأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - باتت أيام السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، معدودة داخل القلعة الحمراء، بعد رغبته في فسخ التعاقد والرحيل مطلع أكتوبر المقبل عقب نهاية مباراة الفريق أمام الترسانة بكأس مصر.

وبات تعيين محمد يوسف مديراً فنياً مؤقتاً هو الخيار شبه الوحيد أمام إدارة النادي الأهلي في الوقت الحالي خلفاً للسويسري الذي أوشك على الرحيل في هذا التوقيت الحرج.

نستعرض من خلال التقرير التالي أرقام خاصة بولايتي محمد يوسف للأهلي في وقت سابق.

يوسف تولى تدريب الأهلي وترأس الجهاز الفني في ولايتين سابقتين، الأولى بعد رحيل حسام البدري في عام 2013، والثانية خلفاً للفرنسي كارتيرون في 2019.

وحقق محمد يوسف لقبين مع الأهلي، هما دوري أبطال أفريقيا نسخة ‏‏2013 بعدما تولي المهمة بدايةً من مرحلة المجموعات لتلك النسخة، ‏كذلك السوبر الأفريقي في 2014.‏

وخاض يوسف 50 مباراة في قيادة الأهلي خسر 13 منها وتعادل في 8، أي تعثر في 21 مواجهة قاد فيها الأهلي من أصل 50، محققاً الفوز في 29 مباراة بنسبة نجاح بلغت 58 %.

وخسر الأهلى مع محمد يوسف أمام كل من الداخلية «مرتين» والمقاولون العرب «مرتين»، والجونة بمنافسات الدورى، والدفاع الحسنى الجديدى المغربى وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى وجيما الإثيوبى ويانج أفريكانز التزانى وأهلى بنى غازى الليبى «مرتين» على المستوى الأفريقى، وأمام كل من جوانزو الصينى ومونتيرى المكسيكى بمنافسات كأس العالم للأندية.

Advertisements

وحقق يوسف في ولاتيه بالأهلي رقمين سلبيين عبر تاريخ النادي الأحمر، الأولى بالخسارة على يد أولارندو بيراتس الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة في الجونة بدوري الأبطال 2013، لينال الأحمر أثقل هزيمة في ملعبه عبر تاريخه الأفريقي، كذلك الخسارة أمام مونتيري المكسيكي بنتيجة 5/1 في كأس العالم للأندية 2013 محققاً أكبر خسارة لفريق يشارك في كاس العالم للأندية عبر تاريخها، قبل أن يعادل السد القطري هذا الرقم السلبي بخسارة من الترجي بنتيجة 6/2 في النسخة الماضية.

محمد يوسف قام بتعويض رقمه السلبي في أثقل هزيمة للأهلي على ملعبه في أفريقيا، وقاد الأحمر لفوز بتسعة أهداف على اطلع برة بطل جنوب السودان في إياب تمهيدي دوري الأبطال بالنسخة الجارية، ليكون هو الفوز الأكبر في تاريخ أندية مصر عبر تاريخ مشاركاتها القارية