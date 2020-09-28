شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتفقد أول جيم «أوت دور» ومبادرة «خليك رياضى»تستهدف كل المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتفقد فى التاسعة صباح اليوم الثلاثاء الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أول "جيم مفتوح "فى حديقة الطفل بمدينة نصر ويأتى ذلك ضم مبادرة مبادرة "خليك رياضي - Be Fit""التى ينظمها الاتحاد المصري لـ "ستريت وورك أوت – رياضة الشارع" تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وتستهدف وزارة الرياضة واتحاد رياضات الشارع برئاسة أسلام قرطام نشر ثقافة ممارسة الرياضة كأسلوب حياة من خلال عمل "جيم مفتوح" في كافة الحدائق والميادين العامة بمصر وتنظيم مهرجانات رياضية لممارسة الرياضات البدنية في الشارع للتشجيع على ممارسة الرياضة "دون تحمل أعباء مالية خاصة في ظل ارتفاع اشتراكات الأندية".