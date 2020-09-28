شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أندية تطالب بإلغاء الهبوط للقسم الثاني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب عدد من اندية الدوري الممتاز على رأسها نادي مصر ومصر المقاصة وأسوان بإلغاء الهبوط الى القسم الثاني بسبب الظروف التي شهدتها بطولة الدوري خلال الموسم الجاري والصعوبات التي واجهتها الاندية خلال تفشي جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على الفرق.
وعلمت «المصري اليوم» ان هناك اقتراحا من الاندية بإقامة الدوري من مجموعتين في الموسم المقبل حتى تناقشه اللجنة الخماسية قبل ان تنتهي مهمتها في الجبلاية.
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