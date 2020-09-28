شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى يوصي باتشيكو بالتركيز على أخطاء الدفاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوصى طارق يحيى المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك،البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق بعلاج أخطاء الدفاع التي وقع فيها كلا من محمود علاء ومحمود حمدي الونش خصوصا في الكرات الثابتة التي يخطئ فيها المدافعين في كل مباراة وتسببت تسجيل ثلاثة اهداف في مرمى الفريق خلال مواجهة الجونة.

وشدد يحيى على ان الفريق يمتلك مقومات هجومية مميزة تمكنه من الفوز على أي فريق في الدوري