شكرا لقرائتكم خبر عن بدون راحة برشلونة يستعد لمباراة سيلتا فيجو في «الليجا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، منح فريقه راحة من التدريبات، بعد مواجهة فياريال، أمس الأحد، بمنافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.
وفقا لموقع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن برشلونة لم يحصل على يوم راحة وعاد إلى التدريبات اليوم الإثنين، للتجهيز للمباراة المقبلة أمام سيلتا فيجو، بالجولة الرابعة من الليجا. وأضافت أن الفريق الأساسي الذي شارك بمباراة الأمس، خاض جلسة استشفائية، بينما تدرب بقية الفريق بشكل طبيعي.
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