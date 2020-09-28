شكرا لقرائتكم خبر عن «البوندزليجا» يفتح تحقيقا مع مدافع شالكه لبصقه على لودفيج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، تحقيقا مع أوزان كاباك، مدافع شالكه، إثر قيامه بالبصق على لودفيج أوجوستينسون، لاعب فيردر بريمن، خلال مباراة فاز بها الأخير 3/1، أمس الأول السبت، ضمن منافسات البوندسليجا.

وأوضح الاتحاد أنه جرى فتح القضية "بداعي السلوك غير الرياضي الصارخ الذي جاء في صورة اعتداء". وأظهر التصوير التليفزيوني اللاعب التركي الدولي، كاباك وهو يبصق على أوجوستينسون، أو بالقرب الشديد منه، بعد صراع بينهما خلال المباراة.