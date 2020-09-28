شكرا لقرائتكم خبر عن ايمن عبد العزيز يوجه نصيحة لـ«باتشيكو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه ايمن عبد العزيز المدرب العام السابق للفريق الكروي الاول بنادي الزمالك نصيحة للبرتغالي باتشيكو المدير الفني بضرورة إراحة كلا من طارق حامد ومحمود علاء ومحمود الونش بسبب تعرضهم للإجهاد خلال المباريات السابقة. واكد عبد العزيز أن اللاعبين الثلاثة واجهوا صعوبات كبيرة خلال الفترة الاخيرة ويجب إراحتهم في المباريات المقبلة قبل مواجهة الرجاء المغربي بنصف نهائي دوري الابطال. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,840

تعافي 95,080

وفيات 5,883

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