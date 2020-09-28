شكرا لقرائتكم خبر عن جاتوزو يرفض الفرحة بالسداسية في شباك جنوة: نحتاج للتطور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض إيفان جينارو جاتوزو، المدير الفني لنابولي، الاستماع لعبارات المدح في فريقه، بعد الفوز على الكبير على جنوة 6-0، أمس الأحد، ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي. وقال جاتوزو في تصريحات عقب المباراة "نحن نتلقى الإشادة، لكن دعونا نحلل المباراة، في رأيي النتيجة لم تعبر عن الحقيقة".

وأضاف "في الشوط الأول كان يمكن أن نسجل أكثر من هدف، لكننا كنا قريبين من تلقي أهداف، فعلنا أشياء جيدة لكننا بحاجة للتطور".