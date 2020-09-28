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شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء قرعة النسخة الثامنة لدورى مراكز الشباب بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، الإثنين، قرعة دورى مراكز الشباب النسخة الثامنة على مستوى المحافظة، بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، ووليد فروماى وكيل المديرية للرياضة، ومحمد طه نائب رئيس منطقة كرة القدم، ومعتز بالله سليمان مدير إدارة الشباب بالمديرية، ومديرى الإدارات الفرعية، وممثلى ال ٢٤ فريق، بقاعات الاجتماعات بالمديرية.
افتتح الحفل بالسلام الجمهورى، ثم كلمة لمدير المديرية توجه خلالها بكل الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى لحرصه على استدامة تنفيذ دورى مراكز الشباب على مستوى الجمهورية ووصوله للسنة الثامنة على التوالى، كما قدم الشكر لإدارة الشباب بالمديرية لما تبذله من مجهود كبير في المواسم السابقة، متمنيا التوفيق في النسخة الثامنة والخروج بأفضل الاشكال.
أوضح الصبروط أن دورى مراكز الشباب لهذا العام سيطبق فيه كافة الاجراءات الاحترازية المتضمنة بالدليل الاسترشادى للوزارة بالاكواد حفاظا على سلامة اللاعبين، مع كشف طبى متعتمد من جهة حكومية لكل لاعب، فضلا عن أعمال التعقيم والتطهير لكافة المنشأت المستخدمة قبل وبعد وأثناء المباريات، مؤكدا على ضرورة مراجعة كافة البيانات لكافة اللاعبين، والأجهزة الفنية والإدارية حتى لا يتعرض مركز الشباب للشطب، في حالة ثبوت أي تلاعب أو تزوير .
تم إجراء القرعة باختيار الفرق والتقسيم ٢٤ فريق لمراكز الشباب إلى أربعة مجموعات.
يقام دورى مراكز الشباببرعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبيه.
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