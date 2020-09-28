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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إقالة مدرب ماينز الألماني بعد أول مباراتين بسبب النتائج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 سبتمبر 2020
أقال نادي ماينز الألماني لكرة القدم اليوم الاثنين مديره الفني أخيم بايرلورتسر بعد هزيمة الفريق 1 / 4 أمام ضيفه شتوتجارت أمس الأول السبت في المرحلة الثانية من الدوري الألماني (بوندسليجا).
وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية أشارت في وقت سابق اليوم أن النادي اتخذ القرار اليوم بعد هزيمة الفريق في أول مباراتين بالدوري الألماني هذا الموسم واحتلاله المركز قبل الأخير في جدول البوندسليجا بدون رصيد من النقاط.
وقال روفن شودر المدير الرياضي لنادي ماينز :"دارت بيننا محادثة مفتوحة وصريحة للغاية بشأن كيفية التعامل مع التطورات الحالية ومنح الفريق منظور جديد... وكانت النتيجة هي عدم استمرار بايرلورتسر".
وقال بايرلورتسر :"أشعر بخيبة أمل شديدة من قرار النادي... ولكنني أتمنى للفريق كل الخير في المستقبل".
ويتولى المدرب المساعد يان موريتز ليخت قيادة الفريق بشكل مؤقت حتى إشعار آخر. ويعمل ليخت بالنادي منذ 2017 .
وفاز ماينز 5 / 1 على هافيلسي أحد فرق الدرجات الدنيا في الدوري وذلك في بطولة كأس ألمانيا ولكنه افتتح مسيرته في الموسم الجديد للبوندسليجا بالهزيمة 1 / 3 أمام مضيفه لايبزج ثم خسر 1 / 4 أمام ضيفه شتوتجارت.
ويحل الفريق ضيفا على يونيون برلين يوم الجمعة المقبل في المرحلة الثالثة من البوندسليجا.
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