شكرا لقرائتكم خبر إصابة مدرب منتخب بولندا بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيخضع برزنتشيك لإجراءات العزل القياسي، تماشيا مع القواعد المطبقة، بحسب بيان اتحاد الكرة البولندي.
ويلتقي منتخب بولندا وديا مع فنلندا في السابع من أكتوبر في جدانسك، فيما يواجه إيطاليا في 11 من الشهر المقبل والبوسنة الهرسك في 14 من الشهر ذاته ضمن دوري الأمم الأوروبي. ولم يتضح بعد تأثير إصابة برزنتشيك على الفريق، حيث كان من المقرر أن يعلن عن قائمته للمباريات الثلاث المقبلة اليوم.
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