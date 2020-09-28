شكرا لقرائتكم خبر إصابة مدرب منتخب بولندا بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم إصابة المدير الفني للمنتخب الأول يرزي برزنتشيك بفيروس كورونا المستجد. وسيخضع برزنتشيك لإجراءات العزل القياسي، تماشيا مع القواعد المطبقة، بحسب بيان اتحاد الكرة البولندي. ويلتقي منتخب بولندا وديا مع فنلندا في السابع من أكتوبر في جدانسك، فيما يواجه إيطاليا في 11 من الشهر المقبل والبوسنة الهرسك في 14 من الشهر ذاته ضمن دوري الأمم الأوروبي. ولم يتضح بعد تأثير إصابة برزنتشيك على الفريق، حيث كان من المقرر أن يعلن عن قائمته للمباريات الثلاث المقبلة اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة مدرب منتخب بولندا بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.