ليفانتي يقلب الطاولة على أوساسونا

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وتقدم روبرتو توريس بهدف لأوساسونا في الدقيقة 38 لكن ليفانتي رد بهدف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني.
وأدرك جونزالو ميليرو التعادل لليفانتي في الدقيقة 41 ثم أضاف روجر مارتي الهدف الثاني في الدقيقة 77 قبل أن يختتم خوسي لويس موراليس التسجيل في الدقيقة 81.
وحصد ليفانتي أول 3 نقاط له هذا الموسم بعد خسارته في مباراته الأولى، ليحتل المركز التاسع بفارق الأهداف عن أوساسونا صاحب المركز الـ21.
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