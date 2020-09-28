فينورد يضاعف محنة دن هاج

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ورفع فينورد رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث بجدول المسابقة، وظل رصيد دن هاج خاليا من النقاط بعدما مني بالهزيمة الثالثة على التوالي له في المسابقة.
وافتتح أدو دن هاج التسجيل بهدف لجوناس أرويلي في الدقيقة 11، وتعادل لوتشارل جيرترويدا لفينورد في الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 -1.
وفي الشوط الثاني تقدم ماركوس سينيسي لفينورد بهدف في الدقيقة 57 ، وتعادل شاكيل بيناس للضيوف من ضربة جزاء في الدقيقة 69، قبل أن ينتزع فينورد الفوز بهدفين سجلهما لوسيانو نارسينج وستيفن برجيوس في الدقيقتين 71 و84 من ضربتي جزاء.
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