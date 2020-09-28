شكرا لقرائتكم خبر جوارديولا: الاتحادان الإنجليزي والأوروبي يهتمان بالمناصب وليس اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب جوارديولا، أجندة المباريات المزدحمة في الموسم الحالي، مؤكدا أنه لا أحد يهتم باللاعبين.

وجاءت تصريحات جوارديولا التي كانت محظورة حتى مساء السبت، في أعقاب الفوز على بورنموث الخميس الماضي في كأس رابطة المحترفين، وذلك في ظل سلسلة المباريات المتتالية التي تنتظر فريقه.

ويخوض سيتي 8 مباريات حتى 31 أكتوبر من بينها مباراتان في دوري أبطال أوروبا في الوقت الذي تم فيه استدعاء بعض اللاعبين الدوليين للفريق للانضمام إلى منتخبات بلادهم في الشهر ذاته.

وألقت أزمة فيروس كورونا المستجد بظلالها على أجندة كرة القدم، إذ انتهى موسم الدوريات الأوروبية 2019 / 2020 في يوليو، وموسم دوري أبطال أوروبا في أغسطس لتتقلص بذلك فترة الاستعداد للموسم الجديد.

وقال جوارديولا «اللاعبون حصلوا على فترة إعداد أسبوعين فقط، وعليهم الآن خوض مباراة كل 3 أيام لمدة 11 شهرا، إنهم ليسوا آلات».

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وأضاف «لا أحد يهتم باللاعبين، في الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدافعون عن مصالحهم الخاصة ومناصبهم».

ونالت الإصابات من مانشستر سيتي كثيرا، حيث أكد جوارديولا أن لديه 13 لاعبا متاحا فقط بعد مباراة بورنموث.

ويغيب المهاجم البرازيلي جابريل جيسوس بسبب شد عضلي، كما يغيب المهاجم الأرجنتيني سيرخيو اجويرو 7 أسابيع أخرى بسبب الإصابة في الركبة التي لحقت به في الموسم الماضي، بالإضافة إلى غياب البرتغالي بيرناردو سيلفا.

وأوضح المدرب الإسباني «الجميع يعاني، لسنا استثناء، علينا أن نؤمن بما نقوم به ونحاول اللعب بشكل جيد».